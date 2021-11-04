Стало известно, что можно сделать, чтобы платить за газ намного меньше

Ни для кого не секрет, что в последнее время стоимость газа сильно возросла, и теперь украинцы совсем не рады ежемесячным платежам. Тем не менее, эксперты разъясняют, что платежи за отопление можно снизить радикально — почти вдвое. Что же для этого нужно сделать?





Как сэкономить на отоплении: несколько простых советов, которые спасут ваши деньги

Согласно рекомендациям Государственного агентства по вопросам энергоэффективности, для того, чтобы не пугаться огромным платежам за отопление, украинцам достаточно выполнить несколько простых действий. В первую очередь, тем, кто еще не установил тепловые и газовые счетчики, стоит это сделать. У некоторых после того, как они начинают платить только за то, что действительно «сожгли», сумма денег, необходимых для оплаты, уменьшается в несколько раз!

Также желательно установить на радиатор термостатический вентиль. Это позволит контролировать количество потребляемого вами тепла. В теплую погоду можно устанавливать вентиль на минимальную отметку. Наконец, желательно раз в пятнадцать лет менять котел и газовую колонку, так как их эффективность со временем падает.

Эксперты также советуют несколько простых лайфхаков. В частности, не нужно заслонять радиаторы и отопительные приборы шторами, мебелью или декоративными элементами. Также желательно перед началом отопительного сезона проверить систему и устранить в ней возможные воздушные пробки.

Наконец, стоит помнить о старых, «дедовских» способах утепления, например, о толстом ковре на полу, который снизит потери тепла, идущие через пол. Желательно также утеплить также стены и потолок. Впрочем, в многоэтажных домах такое утепление может обойтись очень дорого — в миллионы гривен.

Разумеется, не у всех домохозяйств есть такие деньги. Тем не менее, для частных домов это вполне реальный способ сэкономить значительные суммы.