Стало известно, когда украинские дети смогут пойти в школу

На данный момент подавляющее большинство школ в нашей стране находятся на осенних каникулах, некоторые проводят уроки в дистанционном формате. Многие родители пытаются хотя бы примерно предугадать, когда же все-таки их отпрыски смогут вернуться за парты. Мы задали этот вопрос экспертам, и их прогнозы не слишком утешительны.





Самые долгие каникулы

По статистике, предоставленной Министерством образования Украины, «красная» зона карантина по новой волне заболеваемости COVID-19 стала причиной отправки на «продленные каникулы» 4,7 тысяч школ по всей стране. Чуть меньшее количество школ переведены на дистанционную форму обучения — таких оказалось 3,2 тысячи.

Разумеется, такое положение не несет ничего хорошего. Дистанционное обучение, конечно, уже не организовывается в авральных темпах, как в прошлом году, к нему успели привыкнуть многие школьники, педагоги и родители. Однако оно все еще связано с большим количеством проблем. Дети гораздо больше отвлекаются, не у всех есть доступ к нормальному интернету для проведения занятий.

Затянувшиеся каникулы еще хуже. Эффективность школьного образования, которая и без того страдает по целому ряду причин, падает практически до нуля. После окончания таких каникул детям придется в ускоренном темпе догонять школьную программу. Это станет причиной стресса и повышенных нагрузок в школах. Программа, которую и так придется проходить с серьезными потерями в материале, станет еще сложнее, и совсем не по вине школьников и преподавателей.

По словам экспертов, для того, чтобы школьники смогли снова сесть за парты, необходимо значительное улучшение эпидемиологической ситуации. Самое важное здесь — соблюдение украинцами карантинных ограничений, вакцинация как учителей, так и вообще всего населения нашей страны. Однако даже по самым оптимистическим прогнозам в красных зонах Украины классы смогут открыться не раньше января-месяца.