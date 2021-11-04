Клиентам Монобанка будут приходить денежные переводы от Санта-Клауса и Зубной феи

Согласитесь, было бы здорово под Новый Год или в честь Рождественских праздников, получить денежный подарок от Санта Клауса. Все любят подарки, да и деньги никогда не бывают лишними. Так вот, в Монобанке решили немного порадовать своих клиентов и разработали интересную новинку.





В преддверии зимних праздников, каждый имеющий приложение Монобанка сможет удивить своих близких, а в частности детей, которые тоже имеют это приложение. Для пользователей открывается эксклюзивная опция, о которой уже сообщил основатель мобильного банка Олег Гороховский на своей странице в Фейсбук.

Опция более ориентирована на родителей и их детей

В настоящее время банк получил эксклюзивные права менять имя отправителя на имя сказочного персонажа. Например, родители могут выбрать карточку ребенка и проводя транзакцию вписать вместо своего имени имя Зубная фея или Санта Клаус. Дети обновляя историю поступлений, будут видеть, что деньги поступили именно от этих персонажей. Это касается родителей, имеющих приложение Моно, и если их дети тоже имеют карточку и приложение от этого банка.

Родители могут привязать карту к своему мобильному банкингу и видеть абсолютно все операции, которые осуществляет их ребенок. Ну, а теперь сюда же присоединится еще одна изюминка.

Идею уже положительно оценили пользователи, активно комментирующие сообщение Гороховского в Фейсбуке. Люди в восторге, и спрашивают только, почему не сделали такую ​​опцию для всех клиентов, а не только для детей. Мол, приятно было бы и взрослым.

Приложение нужно обновить до последней версии

Для того чтобы пользоваться “сказочной опцией” нужно, чтобы отправитель и получатель обновили свое приложение к последней версии.