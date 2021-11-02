Samsung Galaxy S21 FE може вийти в січні наступного року

Samsung неодноразово відкладав запуск Galaxy S21 FE. Смартфон мав вийти ще влітку, але його дебют кілька разів відкладався. Тепер виявляється, що він може з’явитися не раніше січня 2022 року.





Згідно з останніми повідомленнями про Samsung Galaxy S21 Fan Edition, цей телефон може бути представлений лише на CES 2022, у січні наступного року. Цей ярмарок (Consumer Electronics Show) заплановано на 5-8 січня 2022 року в Лас-Вегасі. Ймовірно, на початку ярмарку Samsung представить Galaxy S21 FE, що суперечить попереднім чуткам про те, що компанія повинна була показати телефон лише 11 січня.

А що це за звір?

Samsung Galaxy S21 FE має отримати 6,4-дюймовий FHD + AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц. До цього додається 32-мегапіксельна селфі-камера , а також потрійна основна камера. Смартфон буде живитися від акумулятора ємністю 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки 25 Вт. Якщо гаджет не з’явиться в січні, вам, ймовірно, доведеться почекати до Galaxy Unpacked в лютому наступного року.