Стало известно, какая вакцина от коронавируса самая безопасная и не имеет побочных эффектов

В Украине идет массовая вакцинация. В специальных пунктах сотни людей каждый день стоят в длиннющих очередях. Такой ажиотаж обусловлен тем, что без сертификата о вакцинации, чем дальше, тем сложнее хоть куда-то попасть.





Уже не идет речь о заграничных поездках или массовых гуляниях. Без сертификата банально нет возможности проехаться в междугородном транспорте или зайти в завидения питание. В скором времени сертификат будут запрашивать и при входе в магазины и супермаркеты. А в некоторых городах, в частности там, где объявлена ​​”красная зона”, без сертификата даже не пускают на рынок.

Несмотря на такие ограничения, некоторые все равно не спешат делать прививки. Люди боятся побочных действий и негативных последствий. Так вот, если и вы в том перечне, просто правильно выбирайте вакцину.

Китайская вакцина – самая безопасная

В настоящее время в Украине используют вакцины: CoronaVac, Moderna, AstraZeneca и Pfizer-BioNTech. Ведущая столичная инфекционистка Ольга Голубовская уверенно заявляет, что среди всех них самая безопасная именно CoronaVac. Это китайская вакцина, которая, по мнению врача, не имеет практически никаких побочных эффектов. Она не провоцирует сгущение крови и не имеет никакого негативного влияния на здоровье в перспективе.

Относительно эффективности Голубовская считает, что и здесь все прекрасно. Мол данной вакциной привился весь Китай, Индонезия, Сингапур и все у них замечательно, все спокойно.

Один минус таки есть

Единственный минус, который останавливает молодых людей выбирать китайскую вакцину, ее не признают европейские страны. То есть с таким сертификатом можно комфортно чувствовать себя в Украине, но заграницу не уедешь. Ну а пенсионерам и людям, которые не планируют заграничные поездки ничего и сомневаться.

Голубовская заявляет, что Европа не признает CoronaVac исключительно из-за материальных целей. Мол, таким образом, они поддерживают спрос на собственные вакцины. Эффективность или неэффективность вакцины в данном случае не на первом месте.