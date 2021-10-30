Обменники не хотят принимать доллары: какие купюры больше нельзя сдать

В последнее время большое количество наших сограждан начали жаловаться, что у них отказываются принимать долларовые купюры. Мы попросили экспертов разъяснить, когда эти отказы правомерны, а когда можно и настаивать на своих правах.





Какие доллары банки не принимают

Как правило, банки отказываются принимать долларовые купюры, если на них есть прорывы, пятна краски, у них изношенный вид, или если их детектор определяет их как фальшивые. Насколько это оправдано?

В первую очередь необходимо помнить, что банки обязаны принимать любые купюры, если они действительны в США. Тем не менее, известна проблема, которая возникает с купюрой в 100 долларов образца 1993 года. По неясной причине все подобные купюры распознаются как фальшивка. НБУ разъясняет, что небольшие потертости и надписи длиной до 200 мм не являются основанием для признания купюры непригодной.

Также не являются такими основаниями наличие надрывов длиной до 3 мм, проколов диаметром до 1 мм, жирные пятна и штампы, если они занимают меньше двадцати процентов поверхности площади.

В случае, если купюра не является фальшивкой, но при этом признана негодной, банк все равно обязан ее принять, но по процедуре инкассо. Она заключается в том, что банк отправляет купюру в США, после чего обменивает ее на новую, а старая утилизируется. Стоимость такой процедуры — 10-30 процентов от общей стоимости купюры.

Понять, фальшивый доллар перед вами или нет, можно самостоятельно. Согласно статистике Национального банка Украины, самый распространенный метод подделки американской валюты — дорисовывание лишних нулей на купюре в один или десять долларов. Запомните — на купюре в 100 долларов изображен Бенджамин Франклин.

Также можно отличить по текстуре — краска не должна осыпаться, расплываться от воды или выгорать на солнце, а бумага должна быть прочной.