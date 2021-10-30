Шмигаль хочет отапливать дома украинцев альтернативными источниками вместо газа

В Украине начался отопительный сезон. Пока все вроде бы идет неплохо, цена за газ не взлетела к небесам, да и его запасов в Украине вроде бы хватает. Однако власть и дальше не расслабляется и ищет варианты, как еще больше стабилизировать ситуацию. В частности Денис Шмигаль заявил, что котельные должны постепенно переходить на альтернативное топливо. Что под этим подразумевается? Рассказываем.





Шмигаль предлагает постепенно переходить на альтернативное топливо, чтобы без стресса прожить зиму

На днях премьер-министр Украины Денис Шмигаль выступил на конгрессе в Одессе, где поднял тему энергоресурсов и энергосбережения. В частности, политик заявил, что самое время позаботиться о собственном будущем, об экономии энергоресурсов и использовать для отопления домов альтернативные виды топлива. В качестве примера была приведена Волынская область, где более половины бюджетных котельных перешли на пеллеты и брикеты.

Шмигаль уверяет, что если другие города присоединятся к подобной инициативе, отопительные сезоны можно будет пережить без стресса. Не нужно будет волноваться, что что-то пойдет не так, чего-то не хватит или что-то сорвется.

Подобная инициатива позволит сэкономить до 1,5 миллиарда долларов

Шмигаль уверяет, что подобные действия помогут существенно сэкономить деньги. В частности, за один отопительный сезон удавалось бы сэкономить до 1,5 млрд долларов. Правительство хочет, чтобы инициатива полностью была реализована уже к следующему лету, и следующий отопительный сезон начался именно так, как нужно.

К слову, стало известно, что на пеллеты, как альтернативный вид топлива, уже начали переходить в Одесской области, в частности в Измаиле. Это действительно неплохой вариант, учитывая, что в стране есть дефицит хорошего угля, и в целом стоимость энергоресурсов достаточно высока.