Ученые рассказали, после контакта с какими предметами руки нужно немедленно помыть

Так как сейчас в мире бурлит коронавирус, то руки необходимо мыть очень часто и кропотливо, даже если вы просто прогулялись в парке и толком ни к чему не прикасались. Однако американские ученые исследовали, что мыть руки с мылом нужно и при отсутствии каких-либо пандемий и эпидемий. Особенно, если вы контактировали с рядом следующих вещей и предметов.





Три самых грязных локации и предмета в городах

Этот перечень будет более актуален именно для жителей городов, но и в конечном счете для всех людей, приезжающих в мегаполисы по делам.

На первом месте поручни эскалаторов (в супермаркетах, аэропортах и ​​метрополитенах). Это максимально загрязненные места, которые ежедневно затрагивают тысячи человеческих рук. Ученые доказали, что на перилах живут миллионы болезнетворных бактерий. Так что если вы и проехались рукой по перилу, немедленно промойте их горячей водой или по крайней мере антисептиком.

Заправочные пистолеты на автозаправках. Да-да, так что если приезжаете заправить авто, попросите лучше это сделать оператора станции. Если же никого нет, сделайте все самостоятельно, после чего помойте руки с мылом, прежде чем прикасаться к ним.

Поручни в общественном транспорте. Ну и на третьем месте оказались перила в маршрутках, троллейбусах, автобусах и метро. В большинстве случаев пассажиры, которым не хватило свободного места для сидения, обязаны держаться за такие перила, банально, чтобы не упасть. После того, как покинете транспортное средство, очистите руки.

Имейте всегда с собой эти простые вещи

Для тех, кто действительно заботится о собственном здоровье, не лишним будет носить в сумке или кармане упаковку влажных салфеток. Это некий маст-хев в подобных ситуациях. В качестве дополнения небольшая бутылочка антисептика. Будьте здоровы!