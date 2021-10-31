Заробітчанам масово забороняють в’їзд до Польщі через підроблені сертифікати

Різко зросла кількість українських заробітчан, які намагалися в’їхати на територію Польщі за фальшивими сертифікатами щеплення від COVID-19. Усього зафіксовано понад п’ять сотень подібних випадків.





Масове використання фальшивок

Згідно зі статистикою, за нинішній рік уже понад п’ять сотень українців спробували потрапити на територію Польщі за підробленими сертифікатами про вакцинацію. При цьому понад дві третини випадків припадає з якоїсь причини на пункт пропуску «Гребене – Рава-Руська». Там зафіксовано 352 випадки.

На даний момент остання спроба проникнення за підробленими сертифікатами відбулася двадцять п’ятого числа на пункті пропуску «Зосин – Устилуг». У п’яти наших співвітчизників виявили підроблені COVID-сертифікати. Їх затримали та відправили назад до України.

Слід зазначити, що хоча на час пандемії обсяги трудової міграції з нашої країни значно скоротилися, то зараз вони вже вийшли на старий рівень. Вже за перше півріччя 2021 року українці отримали понад чотириста тисяч робочих віз для поїздок до Польщі. Водночас, за весь минулий рік було отримано лише п’ятсот тисяч. Щороку кількість українців, які отримали реєстрацію у Польщі, зростає на двадцять відсотків. Вона вже перевищує 1,2 мільйона людей. І це не дивно з огляду на величезну різницю у зарплатах між нашою країною, Польщею та Німеччиною.

За словами експертів, трудова міграція є серйозною проблемою для нашої країни. У вітчизняних підприємців через неї вже сформувався сильний дефіцит робочих рук і їм доводиться конкурувати з іноземцями.

Як ми писали раніше, мешканець Волині став першою людиною, яка засуджена за використання фальшивого сертифікату про вакцинацію. Придбавши підроблений документ, він спробував перетнути кордон із Польщею, проте прикордонники звернули увагу на “дива” у сертифікаті та викликали співробітників поліції. Чоловік був заарештований.

Його засудили до півтора року обмеження волі, проте потім змінили вирок на рік виправних робіт. Також обвинувачений змушений буде компенсувати державі 1200 гривень, витрачених на проведення експертизи.