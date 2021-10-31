Заробитчанам массово запрещают въезд в Польшу из-за поддельных сертификатов

Резко возросло количество украинских заробитчан, которые пытались въехать на территорию Польши по фальшивым сертификатам прививки от COVID-19. Всего зафиксировано больше пяти сотен подобных случаев.





Массовое использование фальшивок

Согласно статистике, за нынешний год уже больше пяти сотен украинцев попыталось попасть на территорию Польши по поддельным сертификатам о вакцинации. При этом больше двух третей случаев приходится по какой-то причине на пункт пропуска «Гребенное – Рава-Русская». Там зафикиксировано 352 случая.

На данный момент последняя попытка проникновения по поддельным сертификатам состоялась двадцать пятого числа на пункте пропуска «Зосин – Устилуг». У пяти наших соотечественников были обнаружены поддельные COVID-сертификаты. Их задержали и отправили обратно в Украину.

Следует отметить, что хотя на время пандемии объемы трудовой миграции из нашей страны сильно сократились, то сейчас они уже вышли на старый уровень. Уже за первое полугодие 2021 года украинцы получили больше четырехсот тысяч рабочих виз для поездки в Польшу. В то же время за весь прошлый год было получено всего пятьсот тысяч. Ежегодно количество украинцев, получивших регистрацию в Польше, возрастает на двадцать процентов. Оно уже превышает 1,2 миллиона человек. И это не удивительно, учитывая огромную разницу в зарплатах между нашей страной, Польшей и Германией.

По словам экспертов, трудовая миграция составляет серьезную проблему для нашей страны. У отечественных предпринимателей из-за нее уже сформировался сильный дефицит рабочих рук, и им приходится конкурировать с иностранцами.

Как мы писали ранее, житель Волыни стал первым человеком, осужденным за использование фальшивого сертификата о вакцинации. Приобретя поддельный документ, он попытался пересечь границу с Польшей, однако пограничники обратили внимание на странности в сертификате и вызвали сотрудников полиции. Мужчина был арестован. Его приговорили к полутора годам ограничения свободы, однако затем изменили приговор на год исправительных работ. Также обвиняемый будет вынужден компенсировать государству 1200 гривен, затраченных на проведение экспертизы.