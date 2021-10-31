Курс гривні та валютний прогноз на листопад

У жовтні гривня показала відмінний результат. Українська національна валюта зміцнилася на 1,3% по відношенню до американського долара. Зараз банкіри прогнозують подальше зміцнення. Ризики девальвації не виключені, але вони мінімальні — запевняють експерти.





Причини зростання гривні

Олексій Блінов (глава відділу аналітики Альфа-Банку) пояснив, чому гривня впевнено почала зміцнюватися на ринку. На це вплинув врожайний рік. Експорт пшениці приваблює більше іноземної валюти. Україна продала у 2021 році 83 мільйони тонн зерна. Також важливий урожай соняшнику, адже він теж впливає на валютний ринок.

Якщо проаналізувати жовтень, то побачимо позитивну динаміку. Курс гривні став більш стабільний, а саме з 26,6 грн за 1 дол. до 26,3 за 1 долар. Якщо порівнювати з євро, то динаміка дорівнює + 0,6%.

Антон Курінний (головний дилер департаменту казначейства і фінансового ринку ОТП Банку) теж вирішив дати пару пояснювальних коментарів. Експерт попереджає, що «рано радіти», адже така тенденція може змінитися будь-якої миті. А це означає, що плани на довгий термін краще не будувати. У будь-який момент зростання цін на газ може зіграти проти гривні.

Дії Національного банку для стабілізації ситуації

Нацбанк активно викуповував надлишки валюти у 2021 році. Завдяки цьому золото-валютний резерв поповнився на 700 млн доларів. Також утримувати курс гривні допомагає мікрофінансування від ЄС. Позначку у 26 гривень утримує регулятор, який і скупив валюту. Тому девальваційний тиск зменшився.

Пропозиція долара не перший місяць перевищує попит. Але є одна тривожна ситуація, пов’язана з паливом. Щорічно Україна витрачала приблизно 1 млрд доларів США на закупівлю газу восени. Зараз через високі ціни закупівля припинена. Тому сальдо торгового балансу позитивне. У листопаді ситуація буде такою ж, але якщо змінюватися ціни на газ, пониження гривні гарантоване.