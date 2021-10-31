Новини

Курс гривні та валютний прогноз на листопад

31.10.2021
1 хвилина на прочитання

У жовтні гривня показала відмінний результат. Українська національна валюта зміцнилася на 1,3% по відношенню до американського долара. Зараз банкіри прогнозують подальше зміцнення. Ризики девальвації не виключені, але вони мінімальні — запевняють експерти.


Причини зростання гривні

Олексій Блінов (глава відділу аналітики Альфа-Банку) пояснив, чому гривня впевнено почала зміцнюватися на ринку. На це вплинув врожайний рік. Експорт пшениці приваблює більше іноземної валюти. Україна продала у 2021 році 83 мільйони тонн зерна. Також важливий урожай соняшнику, адже він теж впливає на валютний ринок.

Новини по темі

Якщо проаналізувати жовтень, то побачимо позитивну динаміку. Курс гривні став більш стабільний, а саме з 26,6 грн за 1 дол. до 26,3 за 1 долар. Якщо порівнювати з євро, то динаміка дорівнює + 0,6%.

Антон Курінний (головний дилер департаменту казначейства і фінансового ринку ОТП Банку) теж вирішив дати пару пояснювальних коментарів. Експерт попереджає, що «рано радіти», адже така тенденція може змінитися будь-якої миті. А це означає, що плани на довгий термін краще не будувати. У будь-який момент зростання цін на газ може зіграти проти гривні.

Дії Національного банку для стабілізації ситуації

Нацбанк активно викуповував надлишки валюти у 2021 році. Завдяки цьому золото-валютний резерв поповнився на 700 млн доларів. Також утримувати курс гривні допомагає мікрофінансування від ЄС. Позначку у 26 гривень утримує регулятор, який і скупив валюту. Тому девальваційний тиск зменшився.

Пропозиція долара не перший місяць перевищує попит. Але є одна тривожна ситуація, пов’язана з паливом. Щорічно Україна витрачала приблизно 1 млрд доларів США на закупівлю газу восени. Зараз через високі ціни закупівля припинена. Тому сальдо торгового балансу позитивне. У листопаді ситуація буде такою ж, але якщо змінюватися ціни на газ, пониження гривні гарантоване.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


31.10.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Заробитчанам массово запрещают въезд в Польшу из-за поддельных сертификатов

31.10.2021

Для этих знаков Зодиака новый год станет благоприятным

31.10.2021

Ученые рассказали, после контакта с какими предметами руки нужно немедленно помыть

31.10.2021

Заробітчанам масово забороняють в’їзд до Польщі через підроблені сертифікати

31.10.2021
Back to top button