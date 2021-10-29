Тысячи украинцев не смогут выйти на пенсию в следующем году из-за очередных изменений в законодательстве

В Украине каждый год происходят различные изменения и очень часто в центре внимания пенсия и люди пенсионного возраста. В частности, весной 2021 года стало известно, что теперь мужчины и женщины равны между собой, и для обоих полов пенсионный возраст начинается в 60 лет. К этому моменту женщины могли выходить на пенсию в 55. Но на этом изменения не закончились.





Как оказалось, почти 40% человек, из тех, кто должен выйти на заслуженный отдых в 2022 году, не смогут это сделать. Им не хватит одного года стажа, хотя в этом году еще все было бы в порядке.

Изменились законы, согласно которым вырастет требование к минимальному страховому стажу

В этом году весной вступили в действие новые правила, касающиеся минимального рабочего стажа. Если раньше люди могли выходить на пенсию имея минимум 28 лет минимального стажа, то сейчас это 29 лет. То есть, в 2022 году, недостаточное количество стажа будут иметь минимум 40% украинцев. И это касается тех, кому в следующем году исполнится 60.

Есть и другая информация, в том числе для возрастной категории 63+. Мол, если мужчине или женщине исполнилось 63 года, то можно выходить на пенсию при наличии трудового стажа от 19 до 29 лет. А если вам больше 65, то на пенсию можно выходить и при 15-летнем стаже.

Статистика говорит, что выйти на пенсию в 60, чем дальше, тем будет сложнее

В Министерстве социальной политики заявляют, что с каждым годом украинцам все труднее выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Следовательно, к 2028 году включительно, минимум 10% будут работать до 65 лет, и минимум 45% будут работать до 63 лет.