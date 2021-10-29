Шмигаль розповів, чи буде вакцинація примусовою: за тиждень мало б вакцинуватися 1,5 мільйона осіб

В Україні триває вакцинація. Останнім часом, коли обмежень значно побільшало, кількість охочих зробити щеплення зросла. Люди не готові регулярно робити платні ПЛР-тести, щоб подорожувати між областями, відвідувати роботу, чи громадські заклади.





Попри чималий ажіотаж в пунктах вакцинації, все одно першу дозу вакцини отримала недостатня кількість людей, принаймні для того, щоб вірус відступив. Шмигаль заявляє, що для зняття всіх обмежень потрібно, щоб вакцинувалося мінімум 70% населення. Зараз до цієї цифри ще далеко. То чи буде вакцинація примусовою?

Вакцинація й надалі залишатиметься добровільною

Попри те, що ситуація із захворюваністю критична, змушувати людей вакцинуватися не будуть. Все одно залишиться альтернатива у вигляді негативного ПЛР-тесту, або тесту на наявність антитіл. Це звісно ж не стосується тих професій, де подібних альтернатив не передбачено. Відтак, або вакцинація або відсторонення від роботи чекає на вчителів, поштарів, соціальних працівників та співробітників органів місцевого самоврядування. Ймовірно цей список збільшуватиметься.

Денис Шмигаль заявив, що примусова вакцинація це річ незаконна, людей змушувати не будуть, але наполегливо закликатимуть все ж зробити щеплення. Для того, аби Україна вийшла із червоно-помаранчевої зони, яка зараз спостерігається практично у всіх областях, треба щоб у тиждень вакцинувалося мінімум 1,5 мільйона людей.

Тотального локдауну поки що буде

Кілька слів прозвучало й про можливий локдаун. Уряд заявляє, що масово все зачиняти не квапляться. Це негативно відзначається на економіці країни. Поки що суворість обмежень визначатиметься по областях. Вже з 1-го листопада деякі школи по всій країні перейдуть на дистанційне навчання. А далі, влада діятиме згідно з епідеміологічної ситуації, яка складатиметься.