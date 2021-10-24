Відомий український співак отримав травму на «Танцях із зірками»

Як повідомив в інтерв’ю газеті «Факти» Дмитро Каднай, учасник шоу «Танці з зірками 2021» та фронтмен групи KADNAY, він отримав серйозну травму під час участі в популярному телевізійному шоу.





Травма учасника та сила волі

За словами артиста, після удару, який відбувся під час шоу сімнадцятого числа, його праве стегно болить до цих пір. Це сталося буквально перед самим його виступом разом з Аліною Лі, коли зіркова пара повинна була виконати контемп, присвячений ними пам’яті Скрябіна (Андрія Кузьменка).

Цитуючи слова музиканта і учасники шоу, «Тренуючись перед виступом в прямому ефірі, я впав і вдарився об бетон. Це було прямо перед виходом на паркет. Неприємна випадковість».

Як повідомляє Каднай, їх участь в «Танцях» могла цим закінчитися, тому що пара потрапила в «зону ризику». Тим не менш, він вважав за краще не відволікатися на біль, а виступити. Ця жертва не виявилася марною: у кінцевому підсумку вони з напарницею отримали більше голосів від суддівського журі і залишилися на проекті. Артист каже, що повернувшись додому після ефіру, він відчував біль та втому, але в той же час і задоволення від того, що зміг переступити через себе.

За словами музиканта, останнім часом – вже на протязі декількох місяців – він репетирує по вісім годин на день щодня, тобто танці перетворилися для нього в справжню роботу. Вони забирають у нього набагато більше часу, ніж звичні заняття музикою.

Чи стане Дмитро Каднай переможцем популярного телевізійного шоу, покаже час. Судячи з того, що він все-таки зміг закінчити виступ, травма не була надто вже серйозною, а його гідна та самовіддана поведінка, безсумнівно, додасть йому балів симпатії як з боку глядачів, так і з боку журі.