Дмитрий Каднай получил травму на «Танцах со звёздами»

Как сообщил в интервью газете «Факты» Дмитрий Каднай, Участник шоу «Танцы со звездами 2021» и фронтмен группы KADNAY, он получил серьезную травму во время участия в популярном телевизионном шоу.





Травмы участников и сила воли

По словам артиста, после удара, который произошел во время шоу семнадцатого числа, его правое бедро болит до сих пор. Это случилось буквально перед самым его выступлением вместе с Алиной Ли, когда звездная пара должна была исполнить контемп, посвященный ими памяти Скрябина (Андрея Кузьменко).

Цитируя слова музыканта и участника шоу, «Тренируясь перед выступлением в прямом эфире, я упал и ударился о бетон. Это было прямо перед выходом на паркет. Неприятная случайность».

Как сообщает Каднай, их участие в «Танцах» могло этим закончиться, потому что пара попала в «зону риска». Тем не менее, он предпочел не отвлекаться на боль, а выступить. Эта жертва не оказалась напрасной: в конечном итоге они с напарницей получили больше голосов от судейского жюри и остались на проекте. Артист говорит, что вернувшись домой после эфира, он чувствовал боль и усталость, но в то же время и удовлетворение из-за того, что смог переступить через себя.

По словам музыканта, в последнее время — уже на протяжении нескольких месяцев — он репетирует по восемь часов в день ежедневно, то есть танцы превратились для него в настоящую работу. Они отнимают у него намного больше времени, чем привычные занятия музыкой.

Станет ли Дмитрий Каднай победителем популярного телевизионного шоу, покажет время. Судя по тому, что он все-таки смог закончить выступление, травма не была слишком уж серьезной, а его достойное и самоотверженное поведение, несомненно, добавит ему очков симпатии как со стороны зрителей, так и со стороны жюри.