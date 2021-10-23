В Україні сильно подорожчає газ: відомі конкретні цифри

Як повідомляють джерела, облгази в нашій країні планують з нового року підвищити тариф на доставку газу, так звану абонентську плату, в чотири рази або навіть більше. Скільки ж тепер ми будемо платити за газ?





Нові ціни на «блакитне паливо»

За словами компаній-постачальників газу, причини підвищення цін – зростання витрат на підтримання комунікацій, а також підвищення заробітних плат українців. Сума, на яку подорожчає газ, залежить від різних компаній. Ось кілька прикладів:

Луганськгаз підвищить ціни з 1,55 гривень до 8,41 гривень.

Уманьгаз – з 1,78 гривні до 8,91 гривень.

Одесагаз – з 0,84 гривні до 4,52 гривні.

Київгаз – з 0,31 гривні до 0,83 гривні.

Київоблгаз – з 1,45 гривні до 3,38 гривні.

Розмір підсумкової плати за блакитне паливо залежить від того, скільки кожна родина витратить газу протягом газового року – з жовтня по жовтень. Тому це значення має ділитися на дванадцять місяців, після чого помножуватися на тариф за доставку. При цьому платити потрібно кожен місяць, причому незалежно від того, чи користуєтеся ви газом в цьому місяці або ні.

Так, сім’я, яка користується послугами компанії «Одесагаз» і платить за 150 кубометрів, в поточному році повинна буде платити 126 гривень, а в наступному – вже 678. Сім’я ж, яка користується послугами компанії «Луганськгаз», в поточному році заплатить 232 гривні 50 копійок, а в наступному – вже 1261 гривню 50 копійок.

Відповідно до закону, облгази повинні розміщувати на своїх офіційних сайтах повідомлення про те, що збираються підвищити ціни, після чого має відбутися обговорення. Тільки після цього Національна комісія з питань енергетики і комунальних послуг перевірить розрахунок і прийме рішення, чи дійсно варто підвищити ціну газу або є якісь інші варіанти. Проте, документи часто розміщують так, що їх неможливо помітити на самому сайті.