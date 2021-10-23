Растет налог на недвижимость: за “лишние” квадратные метры придется платить баснословные суммы
Украинцы уже несколько лет подряд платят налог на недвижимость. Государство установило такой налог для тех лиц, которые обладают “лишними” квадратными метрами. Нормой считается квартира площадью до 60м2, и дом до 120 м2. Каждый последующий квадратный метр облагается.
Так, как налог на недвижимость напрямую зависит от размера минимальной зарлаты, то вскоре он существенно возрастет. В 2022 году минимальная зарплата вырастет до 6700 грн, а налог на недвижимость это 1,5 от «минималки». В результате этот платеж вырастет на 20%, а именно с 70 гривен до 100.
Украинцам придется платить по 100 гривен за каждый “лишний” квадратный метр
Следовательно, уже с нового года владельцы больших жилых площадей, будут платить ни много ни мало, а минимум по 100 грн/м2. Также, никаких льгот для физических лиц не предусматриваться в случаях:
- Если они владеют квартирой площадью более 300 м2, домом площадью более 600 м2, и другими жилыми объектами коммерческого характера площадью более 900 м2.
- Если они обладают помещениями, которые сдают в аренду или используют в любых коммерческих целях.
Если же жильем владеет сразу несколько человек, то каждый должен платить деньги за свою долю. Также налоговая акцентирует внимание людей на нюансах связанных с местом регистрации. Если, например, вы были зарегистрированы в Киеве, а затем сменили место жительства на, к примеру, Житомир, то расчет будет направлено в Киев. О переезде нужно уведомлять налоговую заблаговременно, ведь несвоевременная оплата счета влечет за собой штрафные санкции.
Если не платить долг до 30 дней, начислят штраф в размере 10% от общей суммы, если не платить более 30 дней, то начислят штраф в размере 20%.
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