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Растет налог на недвижимость: за “лишние” квадратные метры придется платить баснословные суммы

24.10.2021
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Украинцы уже несколько лет подряд платят налог на недвижимость. Государство установило такой налог для тех лиц, которые обладают “лишними” квадратными метрами. Нормой считается квартира площадью до 60м2, и дом до 120 м2. Каждый последующий квадратный метр облагается.


Так, как налог на недвижимость напрямую зависит от размера минимальной зарлаты, то вскоре он существенно возрастет. В 2022 году минимальная зарплата вырастет до 6700 грн, а налог на недвижимость это 1,5 от «минималки». В результате этот платеж вырастет на 20%, а именно с 70 гривен до 100.

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Следовательно, уже с нового года владельцы больших жилых площадей, будут платить ни много ни мало, а минимум по 100 грн/м2. Также, никаких льгот для физических лиц не предусматриваться в случаях:

  • Если они владеют квартирой площадью более 300 м2, домом площадью более 600 м2, и другими жилыми объектами коммерческого характера площадью более 900 м2.
  • Если они обладают помещениями, которые сдают в аренду или используют в любых коммерческих целях.

Если же жильем владеет сразу несколько человек, то каждый должен платить деньги за свою долю. Также налоговая акцентирует внимание людей на нюансах связанных с местом регистрации. Если, например, вы были зарегистрированы в Киеве, а затем сменили место жительства на, к примеру, Житомир, то расчет будет направлено в Киев. О переезде нужно уведомлять налоговую заблаговременно, ведь несвоевременная оплата счета влечет за собой штрафные санкции.

Если не платить долг до 30 дней, начислят штраф в размере 10% от общей суммы, если не платить более 30 дней, то начислят штраф в размере 20%.

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24.10.2021
1 хвилина на прочитання

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