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Скоро нагрянет резкое похолодание: какие регионы будут страдать больше всего?

22.10.2021
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Половина осени уже позади, и если анализировать погоду, которая держалась последние несколько недель, то это явно не “бабье лето”. Однако, и особых холодов не наблюдалось, да и вообще, погода была достаточно комфортной, без затяжных дождей и пронизывающего ветра. К сожалению, комфортная температура воздуха окончательно остается позади.


Уже на днях в Украину придет резкое похолодание и столбики термометров опустятся до 4 градусов выше нуля. Какие регионы первыми столкнутся с циклоном? И ждать ли еще хотя бы незначительного потепления?

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Холоднее всего будет в Западной и Центральной Украине

Еще сегодня, 22-го октября на большей территории Украины будет наблюдаться теплая погода. Кое-где температура поднимется до 22 градусов выше нуля. Однако, уже с приходом выходных, резко похолодает.

Первыми почувствуют дыхание зимы жители Карпат, и западных областей. Там кое-где, ночью будут наблюдаться заморозки. Не исключение и первый дождь. Далее, похолодание сдвинется и на Центральную Украину, в частности в Киеве на выходных прогнозируют максимум 8-9 градусов выше нуля. Сопровождаться холод будет пронизывающим ветром, а иногда дождями.

Этой осенью тепла уже не будет

Многим интересно, придет ли после похолодания теплый циклон? Синоптики говорят, что это похолодание не задержится надолго, однако и резкого потепления ждать не стоит. Температурный максимум до конца октября и на период листопада достигнет 10-11 градусов выше нуля.

Периодически теплыми и солнечными днями могут радоваться только жители южных областей. А в Карпатах и ​​на Закарпатье, и вовсе на конец октября уже прогнозируют первый снег.

Климатологи делятся прогнозами и на зиму. Говорят она будет циклической. Сильные морозы будут чередоваться с оттепелями. Преобладать будет сухая погода.

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22.10.2021
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