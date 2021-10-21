Вчені розповіли що таке гібернація і чи можлива тимчасове замороження людини в 2021 році

Серед вчених гібернація широко відома давно, але тільки в останні кілька десятиліть ця тема стала привертати увагу простих людей. Іноді інформація про це явище з’являється в ЗМІ, де журналісти намагаються відповісти на хвилюючі глядачів питання.





Що таке сплячка і чому вона так інтригує всіх навколо? Мається на увазі фізіологічний стан організму, завдяки якому тварина або людина можуть жити набагато довше, ніж зазвичай.

Ймовірно, вашу увагу привертає саме ця унікальна особливість глибокого сну. Вже доведено, що коли будь-яка істота охолоджується і її метаболічні процеси сповільнюються, вона загине пізніше. Це звучить як науково-фантастичне оповідання, але сучасні дослідники стверджують, що скоро будуть технологічні рішення, які зможуть спланувати використання глибокого сну.

Зимова сплячка в природі

Вчені, що займаються глибоким сном людини, не винайшли цей метод самі. Вони слідують зразкам природного середовища, в якому цей фізіологічний стан дуже поширений. Здатність викликати його демонструють представники різних видів з швидким метаболізмом. Сплячка у тварин допомагає їм вижити в несприятливих умовах навколишнього середовища, пов’язаних з низькою температурою і браком їжі. Маленькі рептилії, ссавці, земноводні і птахи можуть управляти всім явищем самостійно.

Що характеризує гібернацію людини або будь-якої іншої істоти? Коли температура навколишнього середовища опускається нижче порогового значення, обмін речовин і всі життєво важливі функції поступово сповільнюються. Дихання і серцебиття стають набагато рідше, судини звужуються, мозок працює спокійно. Крім того, зникають реакції на подразники, і тіло німіє. Завдяки цим змінам ваші внутрішні органи прослужать довгі роки, навіть якщо вони давно повинні були померти.

Чи можна сьогодні впадати в гібернацію?

Найбільший інтерес у вчених викликає питання використання у людини особливостей природної сплячки. Багато дослідників вважають, що наша цивілізація може наслідувати тваринам і тим самим відкладати смерть. В даний час ніхто не використовує це рішення повсюдно, тому що кілька ще не пояснених моментів ускладнюють безпечне проведення процесу.

По-перше, невідомо, як виглядає людська реакція на багаторічну сплячку. Еволюційні предки виду homo sapiens часто мігрували в країни з помірним кліматом і нестачею їжі. Це означало, що вони не розвинули здатність природним чином впадати в сплячку, щоб впоратися з суворими умовами навколишнього середовища. Стародавні люди вважали за краще шукати правильні місця, ніж міняти свою фізіологію. На їх місці ви, ймовірно, віддасте перевагу першому варіанту, оскільки його простіше реалізувати.

Їжак в сплячці.

Крім того, завдяки безлічі відкриттів наша цивілізація знає набагато кращі способи пережити холод. Тому повсюдна сплячка людей немає особливого сенсу, тому що під час уповільнення обміну речовин і найважливіших життєвих функцій неможливо працювати і спілкуватися один з одним. Використання глибокого сну має сенс тільки в космічних польотах.

Гібернація людини як елемент космічної подорожі

Протягом десятиліть люди вивчали позаземні галактики за допомогою величезних астрономічних телескопів. Однак вчені хочуть домогтися кращих результатів досліджень і в далекому майбутньому колонізувати планети завдяки сучасним технологічним рішенням. Тому в даний час ведуться роботи по вдосконаленню цього режиму космонавтів, щоб використовувати його для дуже далеких польотів на десятиліття.

Міжзоряні подорож космонавтів в поданні художника

Таке рішення дозволило б учасникам космічних місій швидко заснути, щоб запобігти старінню тіла, а потім безпечно розбудити їх після приземлення на позначене небесне тіло завдяки спеціальній апаратурі. Все буде відбуватися автоматично, без необхідності приносити в жертву команду, якій доведеться померти в довгій подорожі. Звучить захоплююче, але проблеми, пов’язані з самовільним виходом зі сплячого режиму зовнішніми пристроями, ускладнюють підтримку життєво важливих функцій і роблять це сьогодні мрією.

Гібернація в поп-культурі

Сплячка людини стала невід’ємною частиною поп-культури. Ви знайдете цей мотив в основному в кінематографі, як частину науково-фантастичних фільмів. Іноді вищезгадана тема буває гумористичною, особливо якщо мова йде про неякісні комедії («Ідіократія»). Однак, сценаристи частіше ставляться до цього дуже серйозно. Гібернація рідко буває головним сюжетом даної історії, зазвичай вона є фоном для сцен, що представляють бачення майбутнього космічного польоту.

Кадр з фільму “Пасажири”

Серед відомих постановок, де можна побачити гібернацію, велике враження справляють «Пасажири». У фільмі зображений механік Джим Престон (Кріс Пратт), що прокинувся від летаргії в результаті аварії корабля. Він повинен виправити помилку, щоб запобігти катастрофі. Герой відчуває себе самотнім, тому вирішує відновити життєдіяльність однієї зі своїх попутників – Аврори Лейн (Дженніфер Лоуренс).

Вихід зі сплячки на півдорозі означає, що герої помруть, не долетівши до місця призначення. Основний сюжет супроводжується сценами, які показують побудову відносин між людьми. Гібернація не є основною темою, якою займаються пасажири, але вона має велике значення. Ще моменти глибокого сну присутні у фільмах Чужий, 2001: Космічна одісея і багато інших.

Гібернація людини – дуже цікава проблема, яка вже багато років викликає інтерес у вчених. В даний час наша цивілізація не використовує цей механізм, але постійно досліджує можливість його використання для продовження життя і виконання складних космічних місій. Майбутнє покаже, чи дійсно гібернація стане повсякденним життям, і розкриє таємниці далеких планет. Напевно, це питання часу.