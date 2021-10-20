В карманах украинцев оказалось полно долларов, которые невозможно сдать или обменять

Обменять доллары, как оказалось, задача не из легких. По актуальным правилам принять могут далеко не каждый денежный знак. Даже если кассир проверил ваши деньги на детекторе валют, он все еще может отказаться их обменять.





Какие доллары не принимают?

Отказаться обменивать вашу валюту работники банка могут в случае наличия на ней сразу нескольких повреждений:

изношенность;

надрывы;

пятна.

Наличие только одного из указанных повреждений не запрещает принимать купюру. Однако требования Нацбанка к каждому из этих параметров также могут забраковать долларовую банкноту.

В частности валюта может иметь небольшие потертости, или надписи, которые своей площадью не превышают 2 см. Также допускаются небольшие надрывы до 0,3 см, или проколы – до 0,1 см.

Примут даже доллары с жирными пятнами, однако они не должны занимать более 20% площади банкноты.

А вот год выпуска не имеет никакого значения. Даже если вы принесли в банк купюру 1992 года, но ее состояние полностью удовлетворяет требования НБУ, денежный знак охотно примут.

Что делать с поврежденными долларами?

Иностранные банкноты, которые были сильно повреждены, финансовое учреждение может принять только на процедуру инкассо. Этот процесс будет не быстрым, ведь банку нужно переправить валюту в страну ее происхождения, где ее обменяют на новую.

Инкассо может провести не каждый банк, из-за сложности этой процедуры. Да и ждать возвращения своих долларов вам придется довольно долго. Переправлять одну банкноту за границу никто не будет, поэтому пока банк соберет большую партию долларов на инкассо, может пройти немало времени. Приблизительные сроки – от 1 до 24 месяцев.

Услуга инкассо является платной. В зависимости от банка комиссия может составлять от 10 до 30% общей суммы купюр. Однако такая операция позволяет обменять даже практически уничтоженную валюту, например полностью разорванную, с измененным цветом, или истлевшую.