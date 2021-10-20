Эти функции в смартфонах Xiaomi снизят нагрузку на глаза

Мы проводим очень много времени, глядя в экраны смартфонов. Это очень вредно для глаз, причем данный факт не является секретом ни для кого, включая производителей самих телефонов. Но далеко не все знают о том, что многие популярные модели позволяют снизить нагрузку на глаза. Например, в Xiaomi есть сразу несколько таких функций.





Полезные функции

Первой полезной функцией является темный режим. Он уменьшает яркость экрана и делает интерфейс более темным. Благодаря этому не только глаза будут уставать гораздо меньше, но и заряд будет держаться гораздо дольше. В новой версии прошивки появился продвинутый режим 2.0, который теперь позволяет, в частности, интегрировать темный режим в другие приложения, даже те, которые его не поддерживают. Активируется данная функция в настройках дисплея, ее можно запланировать на определенное время, и даже выбрать приложения, в которых он будет применяться по умолчанию.

Вторая полезная функция — анти-мерцание. Согласно исследованиям врачей, незаметное для глаза мерцание дисплеев при низкой освещенности может стать причиной бессонницы и головных болей. Режим анти-мерцания немного ухудшает качество изображения, но зато убирает физиологические проблемы.

Наконец, режим чтения уменьшает количество синего света, который является наименее физиологичным изо всех возможных. Лучше всего этот режим использовать перед сном, когда нужно улучшить качество засыпания.

Врачи добавляют, что перед сном желательно выключать любые гаджеты. Это связано с тем, что качество сна зависит от гормона мелатонина, который вырабатывается только в абсолютной темноте. Отметим, что именно такие условия наиболее физиологичны. Для нашего организма мы все еще живем в первобытное время, где не было никаких источников света, кроме природных, и где обычно не нужно было вставать по будильнику.