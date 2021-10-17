ПриватБанк блокирует карты и переводы, требует доказать источник доходов

Под видом борьбы с мошенничеством и отмыванием денег ПриватБанк блокирует переводы и счета украинцев. Граждан просят подтвердить личность после перевода, и доказать легальность средств.

В связи с этим клиенты банка оставляют жалобы на известном форуме «Минфин». Банк объясняет эти проверки нововведениями в законодательстве, которые они не могут нарушать. Так что же происходит?





Требуют подтвердить личность

Случаи мошенничества участились, в связи с этим меняются правила контроля и все подозрительные операции блокируются. На «Минфин» клиент жалуется, что переводил деньги на свой счет в другой банк, а от него потребовалось позвонить на горячую линию банка (3700).

Сотрудник банка попросил назвать сумму перевода и ФИО получателя. Также требовалась дата рождения, адрес приписки, возраст. И хотя клиенты возмущаются, Приват утверждает, что это оптимальный способ вычислить мошенников.

В банке пояснили, что есть ситуации, когда мошенники перевыпускают сим-карты. Проверка информации помогает идентифицировать клиента, а это обеспечит сохранность средств.

Подтверждение источника доходов

Также банк требует доказать источник доходов. Клиенты возмущаются, что после оплаты банк потребовал документы, которые подтверждают доход. Странно, что финансовое учреждение не может проверить данные по счету, которым клиент пользуется более 10 лет.

В банке объясняют, что для продолжения сотрудничества нужно предоставить документы об источнике дохода. Пропускать операции сомнительного характера недопустимо.