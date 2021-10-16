Украинцы будут платить за отопление вдвое больше

Даже без пересмотра тарифов ожидается, что украинцы будут этой зимой платить за газ гораздо больше — возможно, вдвое. В то же время некоторые смогут значительно сэкономить — до пятидесяти процентов. Кто же эти люди? Давайте во всем разберемся.





Новые тарифы — для кого они выгодны?

Те, кто топит газом, будут платить в два раза больше, чем сейчас. Однако те, у кого квартира оборудована теплоизоляционными материалами, будут платить гораздо меньше. В случае, даже если стоимость не изменится, то за газ придется платить больше, чем ранее. Например, если в прошлом году за отопление дома 250 кубометрами газа нужно было платить 1350 гривен, то в 2021 — 1990.

Годовые тарифы останутся на уровне восьми гривен за кубометр, в ближайшее время их пересматривать не планируют. При этом месячные цены и тариф поставщика возрастают постоянно. Так, в октябре стоимость возросла с двенадцати до 16,56 грн за кубометр.

Ранее за сто пятьдесят кубометров нужно было платить всего 1800 гривен, а сейчас — уже 2484, однако стоимость гигакалории может отличаться в несколько раз. Все зависит от поставщика и многого другого. Так, в утепленном доме расходы будут гораздо ниже.

Как мы писали ранее, в столице стоимость газа может возрасти на восемьдесят процентов, а то и больше. Похожая ситуация сложится во всех городах, где цены на отопление не повышали в последние два-три года. Тарифы возрастут на десятки процентов. В случае с Киевом, цены на тепло и воду рассчитаны исходя из цен на газ за 2019 год. С тех пор газ резко подорожал. Диапазон подорожаний в разных городах составит тридцать-восемьдесят процентов.

Сильнее всего подорожание, помимо жителей столицы, затронет жителей маленьких городов. Вся проблема в том, что потребителей там меньше, а стоимость проведения газа — такая же. Узнать, какой тариф будет установлен в вашем городе, вы можете на сайте поставщика тепла и горячей воды. Они по закону должны сообщать о пересмотре цен заранее.