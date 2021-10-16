Придивіться до гривні: експерти спрогнозували зміну курсу долара вже найближчими днями

Зростання вартості «блакитного палива» у Європі до рекордних значень може вплинути на стійкість української гривні. Згідно з прогнозами валютних експертів нацвалюта ослабне вже до кінця поточного року. Тоді як курс долара зросте щонайменше до 28 грн.





Фінансові аналітики пояснюють стійкість української гривні високою вартістю товарів, що йдуть на експорт. Переважно це залізна руда, метали та зернові культури. Курс національної валюти і в подальшому буде залежати від цін на ці групи товарів.

Стрімкого обвалу курсу гривні, принаймні до кінця 2021 року, не очікується. Та долар все ж зросте щонайменше до 28 грн. Тож щоб втримати нацвалюту «на плаву», владі доведеться підіймати ставки на Облігації внутрішнього державного займу, а також збільшувати витрати на обслуговування зовнішнього боргу.

Суттєвий вплив на курс гривні матиме й ціна газу на європейському ринку. Здорожчання енергоресурсу призведе до збільшення цін майже на усі товари та послуги. Адже газ використовується для виготовлення найрізноманітніших продуктів харчування та промислових товарів.

«Наразі ризик інфляції складає всього 10%. Однак він постійно підвищується», – повідомив керівник напрямку корпоративного аналізу фінансової групи Investment Capital Ukraine Олександр Мартиненко.

При цьому в своєму звіті ICU зазначає, що стан гривні є доволі стабільним. Більше того, минулого тижня її курс сягнув максимального у 2021 році значення. Тому можна з усією впевненістю заявляти, що протягом поточного тижня курс також не зміниться. По відношенню до долара гривня залишиться на рівні 26,5 грн. за 1 долар.

Варто зазначити, що у великій мірі стабільністю гривні ми завдячуємо діяльності Нацбанку. НБУ протягом певного періоду викуповував зайві долари, рятуючи український ринок від надлишку іноземної валюти. Тим самим регулятор укріпив гривню та уповільнив інфляцію.