Ляшко розповів, як подорожувати невакцинованим

З двадцять першого жовтня невакциновані українці не зможуть подорожувати в потягах або міжміських автобусах. Норми пасажирських перевезень будуть значно посилені. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я нашої країни, розповів, що потрібно робити громадянам України, які не встигли вакцинуватися, щоб потрапити на транспорт.





Що робити нещепленим?

Як повідомив в інтерв’ю ТСН Віктор Ляшко, якщо українцю потрібно обов’язково потрапити в інше місто, наприклад, для лікування або на похорон родича, але щеплення він з якоїсь причини до цих пір не зробив, то потрібно надати негативний ПЛР-тест. Діяти цей тест буде протягом 72 годин.

За словами міністра охорони здоров’я, головна проблема нашої країни зараз – не стільки рівень інфікування, скільки різке зростання кількості госпіталізованих громадян. Госпіталізують в першу чергу тих, у кого захворювання протікає у важчій формі. У вакцинованих, навіть якщо вони і хворіють, хвороба протікає набагато легше.

Як повідомляє Ляшко, невакциновані на даний момент складають дев’яносто п’ять відсотків від усіх, госпіталізованих з ковідом. Серед решти п’яти відсотків дуже багато тих, хто отримав щеплення зовсім недавно і або не встиг отримати другу дозу, або ж у них не встигли з’явитися антитіла. Зростання госпіталізацій є дуже тривожним сигналом, оскільки може викликати колапс медичної системи, яка і без того працює на межі своїх можливостей.

Як ми писали раніше, Міністерство охорони здоров’я ще в серпні анонсувало норму, за якою вісімдесят відсотків вчителів повинні бути щепленими. На його думку, такі ж правила повинні бути введені і для інших людей, які працюють з великими масами народу – наприклад, лікарів, працівників сфери громадського харчування, водіїв громадського транспорту.

Також він звертає увагу, що якщо раніше вакцин в нашій країні не вистачало, то тепер ситуація стала набагато кращою.