Стало известно, кто может получить пенсию досрочно

Украинцы имеют право получать пенсию по достижению определенного возраста и при условии конкретного рабочего стажа. Весной 2021-го, для украинок были увеличены требования к возрасту. Отныне женщины выходят на заслуженный отдых не раньше 60 лет, так же, как и мужчины. По поводу стажа, то требования пока разные. Для женщин требуют 30 лет официального стажа, а для мужчин – 35.





Однако, есть определенная категория людей, которые могут получать пенсию гораздо быстрее. Кого это касается?

Некоторые женщины и отдельные группы граждан будут иметь пенсию досрочно

Пенсионный возраст для женщин повысили в апреле 2021-го года. Он вырос сразу на 5 лет. Но тем гражданкам, которым исполнилось 59,6 лет до апреля 2021-го, государство позволяет оформлять пенсию на 6 месяцев раньше. Это касается женщин, родившихся в период с 1-го октября 1960-го года до 31-го марта 1961-го года. Кроме этого, на досрочную пенсию претендуют:

Люди с инвалидностью I группы (инвалидность с детства или слепота). Для таких лиц пенсионный возраст установлен на отметке 50 лет для мужчин, и 40 лет для женщин. По поводу стажа, то это 15 и 10 лет соответственно.

Женщины, которые родили более чем пять детей и воспитывали их минимум до 8-ми лет, или мамы, дети которых имеют врожденную инвалидность. Таким женщинам позволяют получать пенсию по достижению 50 лет и при наличии 15 лет стажа. Если детей воспитывает отец (самостоятельно), то он может выходить на пенсию в 55 лет при наличии 20 лет официального стажа.

Военнослужащие, некоторые категории “чернобыльцев”, и те, кто работал на особо вредных для здоровья профессиях.

Так как сейчас пенсионная реформа находится на стадии постоянных изменений и трансформаций, неудивительно, если эти данные еще будут корректироваться, а перечень льготных категорий возможно будет пополняться.