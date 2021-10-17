Стало відомо про те, хто зможе отримати пенсію достроково

Українці мають право отримувати пенсію по досягненню певного віку і за умови конкретного робочого стажу. Навесні 2021 року, для українок було збільшено вимоги до віку. Відтепер жінки виходять на заслужений відпочинок не ранішу ніж у 60 років, так само як і чоловіки.





Щодо стажу, то вимоги поки різні. Для жінок вимагають 30 років офіційного стажу, а для чоловіків — 35. Однак, є певна категорія людей, які можуть отримувати пенсію набагато швидше. Кого ж це стосується?

Деякі жінки та окремі групи громадян матимуть пенсію достроково

Пенсійний вік для жінок підвищили у квітні 2021-го року. Відтак, він зріс одразу на 5 років. Але, тим громадянкам, яким виповнилося 59,6 років до квітня 2021-го, держава дозволяє оформлювати пенсію на 6 місяців раніше. Це стосується жінок, які народилися у період з 1-го жовтня 1960-го року до 31-го березня 1961 року.

Крім цього, на дострокову пенсію претендують:

Люди з інвалідністю І групи (інвалідність з дитинства або сліпота). Для таких осіб пенсійний вік встановлено на позначці 50 років для чоловіків, та 40 років для жінок. Щодо стажу, то це 15 і 10 років відповідно.

Жінки, які народили більше п’яти дітей і виховували їх мінімум до 8-ми років. Або матері, діти яких мають вроджену інвалідність. Таким жінкам дозволяють отримувати пенсію по досягненню 50 років та за наявності 15 років стажу. Якщо дітей виховує батько (самостійно), то він може виходити на пенсію у 55 років за наявності 20 років офіційного стажу.

Військовослужбовці, деякі категорії “чорнобильців”, та ті, хто працював на особливо шкідливих для здоров’я професіях.

Оскільки зараз пенсійна реформа перебуває на стадії постійних змін і трансформацій, не дивно, якщо ці дані ще коригуватимуться, а перелік пільгових категорій можливо поповнюватиметься.