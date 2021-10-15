Кожен українець може отримувати 7000 пенсії: що для цього потрібно?

Наразі пенсія в Україні далеко не найкраща, а особливо якщо порівнювати її з країнами Європи. Лише кілька відсотків українців отримують пенсію вищу 10 000 грн. Трішки більше осіб отримують від 5000-10000 грн, і майже 70% отримують мінімальну у розмірі 2000 грн, або трішки більшу, яка в кращому випадку сягає 3000-4000 тисяч гривень.





І це при наявності повного робочого стажу, який зараз в Україні становить 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Однак незабаром все може змінитися і українці отримуватимуть мінімум 7000 грн. щомісяця. На яких умовах?

Запрацює нова накопичувальна пенсійна система

Наразі українці сплачують відсотки від зарплати лише задля того, щоб отримувати соціальну допомогу, яку нараховує Пенсійний фонд. Інших варіантів в Україні й не було. Однак зараз завдяки новій пенсійній реформі в державі запрацюють й інші накопичувальні системи. Зокрема, українці платитимуть і у Пенсійний фонд і в іншу схожу організацію, яка потім по досягненню пенсійного віку виплачуватиме своїм вкладникам додаткову пенсію. Як наслідок, українці отримуватимуть одразу дві пенсії, і їх місячний дохід становитиме близько 7000 гривень.

У Міністерстві соціальної політики заявляють, що такий розвиток подій це найкраще, що може бути, адже стягнення із зарплати будуть несуттєвими, і люди їх не помічатимуть. Стягнення порівну оплачуватиме і працівник і роботодавець, щоб не було навантаження на жодну із сторін.

Також, у Міністерстві заспокоїли тих, хто хвилюється за цілісність своїх накопичень. Мовляв коли накопичувальні системи таки запрацюють, буде створено окремий орган, який займатиметься страхуванням людських вкладень, що гарантуватиме їхню безпеку й через 10-20 років. До речі, внески не будуть добровільними, а обов’язковими.