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Каждому по 2500 гривен: кто из украинцев может претендовать на выплату от государства?

16.10.2021
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На днях в Украине отпраздновали “День защитников и защитниц Украины”. Для нашего государства праздник очень важен и актуален, ведь ребята уже несколько лет подряд оберегают страну от наступлений агрессора, рискуя собственной жизнью. Но кроме торжественных речей, шествия и парадов, государство решило поздравить военнослужащих еще и денежным вознаграждением. Выплачивают по 2500 грн, однако претендуют на эту сумму не все военные.


На выплаты претендуют отдельные военнослужащие

Следовательно, получить праздничную премию смогут те военнослужащие в которых отсутствуют не снятые дисциплинарные взыскания. Это не касается курсантов, не проходивших военную службу, а также тех лиц, которые сейчас находятся на срочной военной службе.

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А вообще, в будущем обеспечение потребностей армии и военнослужащих в частности, должно происходить на необходимом уровне и без проблем. Ведь не так давно на счет этого был принят законопроект, который уже одобрили в Кабинете Министров Украины. Правда его еще не подписал Владимир Зеленский. Согласно законопроекту, Министерство обороны имеет право увеличить размер своих расходов, направленных на фонд обеспечения.

Увеличили пенсии тем, кто потерял близких в зоне АТО

Стоит напомнить, что 11-октября, правительство приняло решение увеличить социальную помощь мамам и женам тех военнослужащих, которые погибли находясь в зоне АТО. Теперь они будут получать пенсию в размере 7800 гривен. По состоянию на 2022, на такую ​​помощь претендует около 2000 человек. Кроме этого, данная доплата никак не будет варьироваться в зависимости от того, имеет ли семья какую-то другую помощь социального характера, и независимо от размера всех льгот или субсидий.

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16.10.2021
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