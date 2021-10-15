Украинцы жалуются на неудобные условия monobank

Недавно на портале «Минфин» появилось сообщение о том, что у monobank есть «подводные камни» в правилах использования кредитных карт. В чем же они заключаются, и на что нужно обратить внимание в первую очередь?





«Мелкий шрифт» и лишние комиссии

По словам украинки, менеджеры «Монобанка» буквально «оборвали» ей телефон, постоянно предлагая получить кредитную карточку, по которой действовал льготный период обслуживания. Женщина согласилась и зарегистрировалась в системе, но карточку до поры до времени не получала.

Наконец, наступили форс-мажорные обстоятельства — ей было необходимо перевести срочно перевести деньги на карточку мужа. Женщина сделала это и перевела супругу деньги с помощью карточки Monobank. Она была крайне неприятно удивлена, когда, помимо перевода, составившего восемнадцать тысяч гривен, у нее также и списалась комиссия, составившая ни много ни мало — семьсот двадцать гривен, то есть четыре процента.

Женщина была, конечно, изрядно возмущена. По ее словам, если она не вернет на карту деньги до тридцатого ноября, то с нее возьмут проценты за возможность ими пользоваться, что, конечно, не лезет ни в какие рамки. Она также добавила, что сама уже тридцать пять лет является работницей в сфере банковского дела и прекрасно понимает, что в банке ничего не бывает бесплатного, однако, по ее мнению, это перебор. Скриншот комментария прилагается.

Банк, разумеется, отреагировал на возмущенный комментарий. По словам сотрудника, за перевод в счет личных средств комиссия отсутствует, но вот за превышение лимита комиссия действительно берется.

Ранее мы рассказывали историю украинца, которому monobank попросту отказал в обслуживании. Неожиданно для себя он не смог зайти в мобильное приложение monobank. Причины для этого он так и не понял, а потому сразу же сделал то, что на его месте сделает любой — сообщил о проблеме в банковскую службу поддержки. Служба прислала ответ, который сам украинец иронично называет «письмом счастья».

Сообщение звучало следующим образом: «К сожалению, мы не можем продолжить ваше дальнейшее обслуживание в нашем банке. На основе накопленной информации из разных источников банк принял решение об отказе в дальнейшем обслуживании». Попытка узнать, какую именно «информацию» накопил банк, успехом не увенчалась.