Названо місця де в Україні де пройдуть перші рейди по затриманню порушників карантину

Національна поліція разом із представниками Держпродспоживслужби мають намір найближчим часом відновити практику проведення рейдів, щоб контролювати дотримання громадянами карантину. Перевірки проводитимуть у місцях скупчення людей, а саме у торгово-розважальних центрах, закладах харчування, а також на ринках. Таку інформацію днями оприлюднила на своєму офіційному сайті Нацполіція.





Перевірки у першу чергу торкнуться «червоної» та «помаранчевої» карантинних зон. Адже для таких регіонів дотримання соціальної дистанції та маскового режиму є життєво важливим.

«Нам потрібно зрозуміти, наскільки серйозно ставляться до карантинних обмежень відповідальні особи. Мова йде про керівників транспортних підприємств, що відповідають за перевезення українців, організаторів різноманітних спортивних та культурних заходів. Саме ці особи несуть адміністративну, а часом навіть кримінальну відповідальність за дотримання на своїх підприємствах протиепідемічних заходів», – повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко.

Позатим чиновник нагадав, що вже за тиждень в Україні почнуть діяти нові правила безпеки під час проїзду у транспорті міжобласного сполучення. Тобто з 21 жовтня поліцейські перевірятимуть у водіїв і пасажирів Covid-сертифікати за допомогою зчитувачів QR-коду. Тож поїхати автобусом чи потягом до сусіднього міста невакцинований громадянин просто не зможе.

«Уряд чудово розуміє, що бізнес в країні повинен працювати, оскільки підприємці платять громадянам зарплатню та поповнюють держбюджет. Отож можновладці встановили правила роботи, дотримуючись яких підприємці можуть не закривати свої заклади навіть у «червоній» зоні. Головною умовою продовження роботи є підтвердження усіма працівниками та клієнтами своєї епідбезпеки», – зазначив Клименко.

Свою думку щодо запланованих рейдів висловив і головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. За його словами зараз найважливіше проконтролювати дотримання правил карантину мешканцями 16 областей, які знаходяться у «помаранчевій» зоні. Щоб не допустити присвоєння їм червоного маркера, варто перевірити рівень безпеки у закладах харчування, торгових центрах та громадському транспорті, акцентуючи увагу на наявності масок у відвідувачів.