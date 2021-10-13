Курс валют очень удивит: уже есть прогнозы экспертов на 2022 год

Каждый год курс валют меняется. Более того, даже не каждый год, а ежемесячно, а иногда и несколько раз в неделю. Правда существенные колебания все же происходят с наступлением нового года. Если за один день курс может измениться на несколько копеек, то с наступлением 2022-го может измениться сразу на несколько гривен. Чего ждать от доллара? И в какой ситуации окажется гривна? Делимся прогнозами экспертов.





Пока гривне ничего не угрожает

Эксперты считают, что украинцам не стоит скупать иностранную валюту, ведь гривна очень хорошо будет держать свои позиции. На это есть ряд причин:

Хороший урожай, который Украина планирует выгодно продать на экспорт.

Отсутствие внешнего долга за 2021. Точнее потенциальное его отсутствие, ведь долг планируют погасить до конца осени.

Выплаты за долг в следующем году довольно лояльные, а график выплат умеренный.

Все это хорошо будет влиять на курс, и национальная валюта не будет обесцениваться.

Есть и другая сторона медали

В свою очередь, Андрей Шевчишин – руководитель отдела аналитики “Forex Club”, считает, что сценарий может быть и кардинально другим – отрицательным. По его мнению, средний курс доллара в 2022 году составит 28 грн. А в худшем случае поднимется до 33 и даже 35 гривен. К этому может привести ряд факторов:

Резкое снижение экспортных цен из-за кризиса, который сейчас наблюдается в КНР.

Высокая стоимость энергоресурсов.

Инфляция, которая в Украине очень заметно развивается.

Что же, будем надеяться на лучшее развитие событий, и на то, что доллар по 35 гривен все же останется лишь в предположениях.