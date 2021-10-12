В какие дни нельзя давать деньги в долг? Рассказывают экстрасенсы

Финансовый вопрос — несомненно, один из самых болезненных для множества жителей нашей страны. Все мы часто слышим от кого-нибудь просьбу «занять до получки», или же просим в долг сами. Эксперты в сфере тонких материй отмечают: деньги имеют особую энергетику, потому с ними надо уметь обращаться — например, знать, когда их можно давать в долг, а когда нет.





Когда деньги в долг давать нельзя, и почему?

Как сообщают астрологи, в первую очередь нельзя давать деньги в долг на растущей Луне. Это связано с особенностями финансовых потоков. Растущая Луна — время, собственно, роста и прибавления. Любые ненужные траты в этот период крайне негативно сказываются на финансовой энергетике — не удивляйтесь, если потом начнутся проблемы на ровном месте.

Также астрологи не советуют давать деньги в долг вечером или ночью — отметим, что здесь с ними согласны и народные приметы. Многие украинцы, несомненно, вспомнят, что еще их старые бабушки и прабабушки учили — деньги дают только днем. Иначе существует опасность, что их попросту никто не вернет.

Наконец, не стоит также давать деньги в долг по воскресеньям. Конец недели с точки зрения энергетики — спокойное, созидательное время. Отдавая, то есть уменьшая, что-либо, можно нарушить эту энергетику. Зато воскресенье — хорошее время, чтобы получать обратно то, что должны вам.

Самое главное — никогда не стоит давать в долг ваши последние средства. Всегда помните, что даже самый лучший друг может не вернуть деньги. Если вы знаете, что у вас, возможно, будут просить «до получки», сразу отложите ту сумму, с которой вам не жалко будет расстаться, и давайте в долг только ее. Это уже совет не эзотерический, а чисто житейский.