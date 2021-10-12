Минцифры обрадовало украинцев: все будут обеспечены высокоскоростным интернетом

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, вскоре должна быть решена проблема доступа украинцев к мобильному интернету на нормальной скорости. Уже через несколько лет практически все население нашей страны должно его получить. Каким образом планируется это реализовать, и когда ожидать появления доступа в сеть даже в самых Богом забытых деревнях? Давайте выясним.





Когда интернет покроет всю нашу страну

Седьмого октября на «Форуме цифровой трансформации 2.0» состоялось выступление Михаила Федорова, министра цифровой трансформации и вице-премьер-министра. Как сообщают источники, он озвучил свои планы: обеспечить доступ к высокоскоростному интернету на девяноста пяти процентах территории нашей страны к 2024 году.

По словам Федорова, на данный момент Министерство цифровой трансформации активно работает над максимальным расширением покрытия совместно со всеми тремя крупными мобильными операторами. Также сейчас ведется очень активная научно-исследовательская работа в области развития сетей пятого поколения, более широко известных как 5G.

Как полагает министр цифровой трансформации, без этой технологии невозможно построить успешное цифровое государство, а это является одной из главных задач правительства нашей страны и лично Президента Украины Владимира Зеленского.

Также, как сообщил Михаил Федоров, уже в будущем, 2022 году планируется развернуть всеукраинский тендер среди крупных компаний на предоставление лицензии для сетей пятого поколения (5G). После того, как он будет закончен, и определятся победители, можно будет приступить к самому важному и ответственному шагу — начать полномасштабное развертывание этих сетей на всей территории нашей страны.

Как мы писали ранее, некоторые эксперты скептически настроены по отношению к сетям пятого поколения. К примеру, они указывают, что особенности вышек 5G таковы, что их необходимо ставить очень близко друг к другу — гораздо ближе, чем 4G-вышки, а следовательно, их нужно намного больше. К чему приведут их возражения, мы узнаем позже.