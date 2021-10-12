Мінцифри обрадувало українців: всі будуть забезпечені високошвидкісним інтернетом

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, найближчим часом має бути вирішена проблема доступу українців до мобільного інтернету на нормальній швидкості. Вже через кілька років практично все населення нашої країни має його отримати. Яким чином планується це реалізувати, і коли очікувати появи доступу в інтернет навіть у найбільш віддалених, “Богом забутих селищах”? Давайте з’ясуємо.





Коли інтернет покриє всю нашу країну

Сьомого жовтня на «Форумі цифрової трансформації 2.0» відбувся виступ Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації та віце-прем’єр-міністра. Як повідомляють джерела, він озвучив свої плани: забезпечити доступ до високошвидкісного інтернету на 95% території нашої країни до 2024 року.

За словами Федорова, на даний момент Міністерство цифрової трансформації активно працює над максимальним розширенням покриття спільно з усіма трьома великими мобільними операторами. Також зараз ведеться дуже активна науково-дослідна робота в галузі розвитку мереж п’ятого покоління, більш широко відомих як 5G. Як вважає міністр цифрової трансформації, без цієї технології неможливо побудувати успішну цифрову державу, а це є одним із головних завдань уряду нашої країни і особисто Президента України Володимира Зеленського.

Також, як повідомив Михайло Федоров, вже в майбутньому, 2022 році планується розгорнути всеукраїнський тендер серед великих компаній на надання ліцензії для мереж п’ятого покоління (5G). Після того, як його буде закінчено та визначаться переможці, можна буде приступити до найважливішого та найвідповідальнішого кроку – почати повномасштабне розгортання цих мереж на всій території нашої країни.

Як ми писали раніше, деякі експерти скептично налаштовані по відношенню до мереж п’ятого покоління. Наприклад, за їхньою думкою, особливості вишок 5G такі, що їх необхідно ставити дуже близько одна до одної – набагато ближче, ніж 4G-вишки, а отже, їх потрібно набагато більше. До чого призведуть їх заперечення, ми дізнаємося пізніше.