Произошёл сбой: в Приватбанке просят не дублировать переводы

Вчера в работе мобильного приложения «Приват24» произошел сбой. Из-за того, что украинцы пытались дублировать переводы, многие потеряли значительные суммы денег. В чем же была причина?





Сбои в работе приложения

Очередные сбои в работе приложения для онлайн-банкинга «Приват24» произошли вчера, девятого числа. На протяжении нескольких часов у миллионов украинцев не отправлялись переводы: они попросту зависали, система пыталась отправить деньги на протяжении некоторого времени, после чего сообщала о неполадках. Также поступали сообщения о невозможности оплаты покупок в магазинах с помощью банковских карт.

После того, как зависать система перестала, у украинцев появились новые проблемы. Выяснилось, что платежи не просто не проходили — они зависали в неотправленном состоянии. Это означало, что если человек пытался провести оплату несколько раз, то после окончания сбоя деньги списались многократно.

О проблемах, вызванных этим сбоем, написало очень много людей. Лучше всего, конечно, тем, кто просто переводил деньги другим пользователям банковских услуг, которые были физическими лицами. Их можно было просто попросить отправить лишние деньги обратно. Однако отнюдь не всем так повезло. Некоторые многократно оплатили товары и услуги, как в магазинах, так и в онлайн-сервисах. В таких случаях иногда дебетовая карта даже может уйти в минус, после чего задолженность придется гасить, теряя таким образом еще больше денег.

Причина сбоя пока что неясна, но интернет вообще в последнее время лихорадит — приходили сообщения о сбоях в работе таких популярных сервисов, как Facebook, Instagram и даже в Википедии, которая считалась чуть ли не эталоном стабильной работы.

Вчера мы писали о мужчине, который оказался в аналогичной ситуации. Во время сбоя платежной системы он пытался совершить какую-то покупку картой. В итоге оплата прошла несколько раз, и именно поэтому произошел так называемый овердрафт. В случае, если деньги за покупку не списываются, но она проходит, банк вынужден списать лишние деньги.