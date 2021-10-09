Мошенники взламывают банковские аккаунты украинцев: будьте осторожны

Недавно на популярном финансовом портале «Минфин» отписался украинец, которого обворовали цифровые мошенники. Они украли его аккаунт в monobank и перевели себе все деньги. Как такое может быть?





Что произошло и как не стать жертвой мошенников

По словам пострадавшего украинца, мошенники получили доступ к его аккаунту, сменив финансовый номер. Они каким-то образом смогли обойти верификацию, позвонив с чужого номера. При этом никаких оповещений на текущий финансовый номер украинца не приходило. После этого началась странная «гонка» – мужчина дважды восстанавливал старый финансовый номер, после чего мошенники опять его меняли.

В конечном итоге мошенники победили: они зашли с другого устройства, активировали дополнительную карту, оформили кредит, увеличили лимит по кредитной карте и провели семнадцать операций снятия наличных в банкоматах Кривого Рога, города, где пострадавший никогда не был.

Мужчина возмущен, и его можно понять. Активность однозначно была крайне подозрительной, особенно с учетом того, что он за три года пользования услугами банка ни разу не снимал наличные и не оформлял кредит. Для верификации используется видеозвонок, однако по какой-то причине мошенники смогли его обойти.

Следует отметить, что ситуация выглядит особенно странно в связи с новостями о том, как различные банки, включая и monobank, блокируют порой самые невинные переводы, считая их «подозрительными». Таких историй в последнее время было довольно много, и про них мы уже неоднократно писали.

Что касается мужчины, то, скорее всего, он стал жертвой кардеров, правда, непонятно, как это могло произойти, если он не пользовался банкоматами. Кардеры устанавливают специальные устройства на банкоматы, чтобы скопировать информацию с банковских карт, человек, который ими не пользуется, по определению защищен. Возможно, полиция сможет как-то пролить свет на это подозрительное происшествие.