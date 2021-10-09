«Київстар» і «Vodafone» тепер безкоштовно змінюють будь-які старі смартфони на нові

Гадаємо, багато хто знайомий з такою ситуацією: ви купуєте новий смартфон, і відразу ж постає питання: що ж все-таки робити зі старим телефоном? Деякі просто тримають їх «про запас», на випадок, якщо новий телефон зламається.





Однак це не дуже оптимальне рішення: рано чи пізно ви купите ще один телефон, і куди подіти попередній старий? До того ж телефони псуються, коли просто лежать, не працюючи. На щастя, «Київстар» і Vodafone запустили можливість обміняти старий смартфон на новий!

Що таке трейд-ін і як ним скористатися?

У цивілізованих країнах популярністю користується трейд-ін – можливість обміну старих гаджетів на нові з невеликою доплатою. Це набагато краще і більш адекватно, ніж збирати гори старої техніки вдома, або продавати її на OLX, ризикуючи нарватися на шахрайство.

З недавнього часу трейд-ін прийшов і в нашу країну. Він проводиться мобільними операторами в магазинах їхньої роздрібної мережі. Ви можете взяти старий смартфон і принести його в магазин. Його оцінить фахівець по роботі з клієнтами, після чого ви зможете прицінитися до нових смартфонів.

Якщо, наприклад, ваш старий телефон буде оцінений в дві тисячі гривень, а новий коштує чотири, то ви можете забрати новий телефон, доплативши всього дві тисячі. Якщо їхня вартість буде еквівалентна, то ви просто обміняєте старий смартфон на новий абсолютно безкоштовно.

Щоб обмін був можливий, смартфон повинен бути працюючим, без серйозних ушкоджень, а також з документами, які підтверджують, що ви отримали його законно. Також бажано взяти з собою додаткові комплектуючі, наприклад, зарядку і навушники. Вони підвищують вартість вашого мобільного телефону. Нарешті, не забудьте паспорт та ідентифікаційний код, тому що під час проведення трейд-ін буде підписаний договір обміну, а для нього необхідні документи.