В Україні впроваджують другу пенсію і додаткові стягнення із зарплати

В Україні чи не щороку відбуваються всілякі нововведення. То повністю змінили медицину, кардинальні зміни торкнулися й шкільної освіти, тепер маємо Нову Українську Школу. Черга за пенсією. Нові пенсійні реформи анонсують чи не щодня. Вже збільшився пенсійний вік для жінок. Вже збільшуватиметься необхідний робочий стаж для виходу на пенсію, причому збільшуватиметься аж до 2027 року включно. І от, нова інформація. У 2023 році, українці почнуть накопичувати на другу пенсію. Як це відбуватиметься?





Друга пенсія накопичуватиметься за рахунок роботодавців і працівників

Уряд вважає, що така ініціатива допоможе забезпечити безбідне життя пенсіонерам. Це наблизить рівень пенсій до європейських, а також збільшить теперішні виплати вдвічі. Як все має відбуватися на практиці?

По-перше, це обов’язково і відмовитися від другої пенсії не може ніхто офіційно працевлаштований. По-друге, внески будуть не суттєвими, а ще ділитимуться між роботодавцем та працівником, все для того, щоб тиску не відчувала жодна сторона. Такі мінімальні накопичення, дозволять в майбутньому двічі на місяць отримувати пенсію: соціальну і власне накопичену.

Подбають й про безпеку заощаджень

Багатьох турбує питання надійності такої системи. Мовляв накопичувати кошти можна, але хто гарантуватиме їхню цілісність через кілька десятків років. Адже в країні не зовсім стабільна ситуація. На це уряд має чітку відповідь. Додатково планують створити новий орган, який займатиметься страхуванням людських накопичень. Це буде такий собі аналог Фонду гарантування банківських внесків.

Що ж, цікаво подивитися як все відбуватиметься на практиці. Можливо ініціатива справді буде успішною, і українські пенсії кардинально трансформуються.