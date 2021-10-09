Для оформлення пенсії та соціальних виплат тепер потрібен лише смартфон: що слід знати

Діджиталізація наше все. У сучасному світі все нереально швидко змінюється та переходить в режим онлайну. Віддалена робота, віддалене навчання, безготівкова оплата з допомогою смартфона або взагалі годинника. Електронні страхові поліси та підписи. Незабаром людям зовсім не доведеться виходити з дому для вирішення якихось своїх справ. Новітні технології дісталися й до літньої категорії людей.





Незабаром, для того, аби оформити пенсію чи будь-які інші соціальні виплати не потрібно буде збирати тону паперів, і стояти в довжелезних чергах. Не потрібно буде по кілька разів переробляти одну й ту ж довідку, і витрачати на це чимало часу та нервів. Потрібен лише смартфон та додаток “Дія”.

В “Дії” можна буде оформити всі необхідні виплати

Додаток “Дія” продовжує дивувати. Тут чи не кожного місяця з’являється нова послуга. Повідомляється, що зовсім скоро для того, щоб оформити пенсію, потрібно всього лиш підтвердити свою особистість з допомогою додатку та електронного підпису. Процедура займатиме кілька хвилин і не потребуватиме фізичної присутності заявника у Пенсійному фонді чи інших соціальних установах.

Чи матиме послуга популярність?

В Міністерстві цифрової трансформації поки ніяк не коментують нововведення. Самі ж українці налаштовані трохи скептично. Мовляв, для того, щоб повноцінно користуватися Дією, треба мати паспорт нового зразка, тобто ІD-картку, а вона є не у всіх. Не у всіх є електронний підпис, та й взагалі, для того, щоб всі, і в тому числі пенсіонери, могли оформлювати послуги онлайн, для них потрібно провести хоча б мінімальне навчання і показати, як все відбувається на практиці.

Але загалом ініціатива хороша, і як мінімум бюрократії стане набагато менше.