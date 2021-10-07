Украли с карты 90 000 и без ведома открыли кредит: почему ПриватБанк обвиняют в мошенничестве?

Ситуаций, когда мошенники выманивают у людей деньги, много. Аферы очень изящные и порой сложно понять, как все-таки ворам это удалось. Но очень странно и печально, когда большие суммы исчезают с карты после звонка на горячую линию банка. После такого, как-то подрывается доверие к финансовому учреждению.





Женщина потеряла 87 000 гривен из которых половину еще и должен вернуть

История случилась этим летом, когда к киевлянке позвонили будто-бы из Приватбанка и сказали, что ее карта под угрозой блокировки. Мол, из нее было сделано несколько подозрительных операций. И в подтверждение своих слов собеседник назвал эти операции, точно сообщив размер проведенных транзакций.

Женщина услышав такие детали, решила что с ней общается настоящий представитель банка, однако решила не продолжать разговор, а сразу же позвонила на 3700. К сожалению дозвониться на горячую линию не удалось, а уже через некоторое время проверив свой счет, потерпевшая не досчиталась 42 000 гривен и еще столько же было снять за счет кредитного лимита. Его она теперь еще и должна вернуть учреждению.

В ПриватБанке все отрицают

После кражи, женщина обратилась в полицию с заявлением на ПриватБанк, мол, они либо сотрудничают с мошенниками, или же сами оказывают противозаконные действия. В банке все отрицают, утверждая, что они наоборот активно борются с аферистами. И призывают никогда никому не давать никаких личных данных, а еще не продолжать разговор с подозрительными лицами, которые звонят от имени учреждения.