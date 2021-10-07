Вкрали з картки 90 000 і без відома відкрили кредит: чому ПриватБанк звинувачують у шахрайстві?

Ситуацій, коли шахраї видурюють у людей гроші, багато. Афери дуже витончені й деколи складно зрозуміти, як все-таки злодіям це вдалося. Але дуже дивно і сумно, коли великі суми зникають з картки після дзвінка з банку. Після такого, якось підривається довіра до фінансової установи.





Жінка втратила 87 000 гривень з яких половину ще й має повернути

Ситуація трапилася цього літа, коли до киянки зателефонували начебто з Приватбанку і сказали, що її картка під загрозою блокування. Мовляв, з неї було зроблено кілька підозрілих операцій. В підтвердження своїх слів співрозмовник назвав ці операції, точно повідомивши розмір проведених транзакцій. Жінка почувши такі деталі, вирішила що з нею спілкується справжній представник банку, однак вирішила не продовжувати розмову, а одразу ж зателефонувала на 3700.

На жаль додзвонитися на офіційну гарячу лінію не вдалося, а вже через деякий час перевіривши свій рахунок, потерпіла не дорахувалася 42 000 гривень і ще стільки ж було знято за рахунок кредитного ліміту. Його вона тепер ще й повинна повернути установі.

У ПриватБанку все заперечують

Після крадіжки, жінка звернулася у поліцію із заявою на ПриватБанк, мовляв, вони або співпрацюють з шахраями, або ж самі чинять протизаконні дії. В банку все заперечують, стверджуючи, що вони навпаки активно борються з аферистами. І закликають ніколи нікому не давати ніяких особистих даних, а ще не продовжувати розмову з підозрілими особами, які телефонують від імені установи.