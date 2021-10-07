В банкоматах и ​​магазинах нашествие фальшивых денег: как действовать если сняли фейковую наличку?

Украину заполнили фальшивые гривны. Купюры номиналом в 100, 200, 500 и 1000 гривен все чаще могут быть подделкой. Если раньше снимая деньги в банкомате мы были уверены, что в машину не могут попасть фальшивки, то теперь такой уверенности нет.





Все из-за особой структуры подделок, которые продуманы таким образом, что сканер терминала и банкомата не “подозревает” ничего плохого. Что делать, если сняли фальшивку и есть ли шансы вернуть свои кровно заработанные?

Откуда взялись фальшивки?

Давайте сначала разберемся откуда вообще взялись эти фальшивки да еще и в таких количествах. Как оказалось, это нечестный бизнес неких своеобразных мошенников. Последние изготавливают фальшивые купюры, которые не распознает терминал, и продают их людям за незначительные суммы. Поэтому, фальшивую тысячу можно купить за 200 гривен, а фальшивые 5000 гривен стоят всего 1000. Логично, что клиент всегда найдется, особенно если у людей непогашенные кредиты и они готовы на все, чтобы наконец-то от них избавиться.

Следовательно, украинцы покупают фальшивую наличнку, пополняют ею карточку через терминал самообслуживания и потом эти же наличные перепадают обычному случайному человеку, которому просто не повезло воспользоваться определенным банкоматом.

Уже есть случаи, когда и в магазинах проявляли подделки. Продавцы не всегда тщательно рассматривают деньги, поэтому фейки легко попадают в оборот.

Есть ли шанс вернуть настоящие деньги?

Если вы и обнаружили у себя в кошельке подделку и знаете в каком банкомате ее получили, шансов доказать это почти никаких. Единственное чего вы добьетесь, это масштабной проверки учреждением всех своих терминалов. Как минимум они почистят их он этого мусора.