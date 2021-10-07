Будьте осторожнее: почти 100 000 гривен выманили мошенники за “липовое” спасение

Ежедневно в полицию попадает сотни заявлений и звонков с жалобами на аферистов. Тысячи обманутых людей по всей стране к сожалению вряд ли уже когда-то вернут свои деньги. А это не несколько сотен гривен, а тысячи и даже десятки тысяч. Несмотря на то, что средства массовой информации регулярно раскрывают различные схемы, все равно находится тот, кто попадет на крючок.





Срабатывает эффект неожиданности, страха, и тонкая психологическая манипуляция, которой мошенники овладели на все 100%.

Выманили почти 100 000 гривен: история крайне банальна

Спасение родственника, попавшего в беду это уже такая избитая тема. Однако, на определенное количество людей найдется кто-то один, что все-таки поверит ворам и переведет средства. На этот раз это 85-летний житель Херсона. Пожилому мужчине позвонили неизвестные и сообщили, что его родной брат попал в ужасное ДТП. Мол сейчас он ожидает на операцию, а для ее проведения нужны деньги.

Мошенники рассказали легенду, что контакт мужчині они нашли в телефоне его брата, и он единственный родственник с которым удалось связаться. Мужчина растерявшись, пошел в ближайший банкомат и перевел средства на счет, который прислали преступники. Конечно, больше их номер не был в зоне доступности. А о том, что его обманули, дедушка узнал уже после разговора лично с братом, с которым конечно же никаких ДТП не было.

Потерял старенький почти 10 000 грн, а спустя еще несколько часов в этом же районе в идентичную беду попала 43-летняя женщина, которая перечислила на “лечение” почти 80 000 грн.

Основное правило – не паниковать

Психологи просят людей, которые попали в такую ​​ситуацию не паниковать и не пересылать никому деньги поддавшись эмоциям. В первую очередь попробуйте связаться с самим родственником. Задавайте мошенникам много вопросов, например, где находится родственник. Мол вы хотите позвонить непосредственно в медицинское учреждение. В 99% случаев, аферисты понимают, что им не верят и просто бросают трубку.