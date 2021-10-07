Будьмо обережнішими: Майже 100 000 гривень видурили шахраї за “липовий” порятунок

Щодня у поліцію потрапляє сотні заяв та дзвінків зі скаргами на аферистів. Тисячі обманутих людей по всій країні на жаль навряд чи вже колись повернуть свої гроші. А це не кілька сотень гривень, а тисячі і навіть десятки тисяч.





Попри те, що засоби масової інформації регулярно розкривають всілякі схеми, все одно знаходиться той, хто потрапить на гачок. Спрацьовує ефект несподіванки, страху, та тонка психологічна маніпуляція, якою шахраї оволоділи на всі 100%.

Видурили майже 100 000 гривень: історія вкрай банальна

Порятунок родича, який потрапив у біду це вже така заїжджена тема. Однак, на певну кількість людей знайдеться хтось один, що все таки повірить крадіям і переведе кошти. Цього разу це 85-річний мешканець Херсону. Літньому чоловіку зателефонували невідомі і повідомили, що його рідний брат потрапив у жахливе ДТП. Мовляв зараз він очікує на операцію, а для її проведення потрібні гроші.

Шахраї розповіли легенду, що контакт чоловіка вони знайшли у телефоні його брата, і він єдиний родич з яким вдалося зв’язатися. Чоловік розгубившись, пішов у найближчий банкомат і перевів кошти на рахунок, який прислали злочинці. Звісно, більше їх номер не був у зоні доступності. А про те, що його обманули, дідусь дізнався вже після розмови особисто з братом, з яким звісно ж ніяких дорожньо-транспортних пригод не було.

Втратив старенький майже 10 000 грн, а через ще кілька годин у цьому ж районі у ідентичну халепу потрапила 43-річна жінка, яка перерахувала на “лікування” майже 80 000 грн.

Основне правило — не панікувати

Психологи благають людей, які потрапили у таку ситуацію не панікувати і не пересилати нікому гроші піддавшись емоціям. В першу чергу спробуйте зв’язатися із самим родичем. Задавайте шахраям багато запитань, наприклад, де зараз перебуває родич. Мовляв ви хочете зателефонувати безпосередньо у медичний заклад. У 99% випадків, аферисти розуміють, що їм не вірять і просто кидають трубку.