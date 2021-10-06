Новая схема: теперь жертвой мошенников может стать каждый владелец смартфона

Мошенники не устают придумывать все новые и новые аферы чтобы обогатить свои кошельки за чужой счет. Как бы это странно не звучало, но каждый раз находятся те, кто ведется на очередную аферу, какой бы примитивной она ни была.





И речь не только о доверчивых пенсионерах далеких от диджитализации, или подростках, еще не совсем знакомых с финансовой грамотностью и всеми коварствами мира. Все чаще жертвами мошенников становятся молодые, опытные и современные люди, которые просто на минутку потеряли бдительность.

Новая афера – под прицелом смартфоны с NFC

Звонки, смс, ложные выигрыше и “заблокированные счета” все это уже слишком банально. Аферисты знают, что все меньше потенциальных жертв будет вестись на этот их фокус. Теперь популярности набирает новая схема, для которой нужно только, чтобы потенциальная жертва имела смартфон с функцией бесконтактных платежей NFC. Заметим, что подобная опция настроена практически у каждого второго украинца.

Схема следующая. К человеку звонят якобы из банка и говорят о подозрительной активности на счете, или попытке взлома карточки. При этом не спрашивают никаких конфиденциальных данных, чтобы не вызвать подозрения. Все, что будто бы рекомендует “сотрудник” банка – это привязать счет к телефону. Для этого мол надо прийти к терминалу, ввести карточку и приложить смартфон к считывателю кода.

Кажется все достаточно безопасно, но как только люди проводят такую ​​манипуляцию, деньги со счета действительно исчезают.

Советы от специалистов

Аферы никогда не исчезнут, однако все они связаны между собой несколькими нюансами. Самое главное, что специалисты банка звонят только, если хотят предложить открыть карточку или рассказать об акционных предложениях. И то, звонят не лично банкиры, а консультанты горячей линии.

Пользуйтесь мобильным банкингом – тогда вы сразу же будете знать что происходит с деньгами, и в случае чего сможете оперативно заблокировать карту.