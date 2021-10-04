Черная неделя: названы знаки зодиака, которых ждут роковые дни

Первая неделя октября принесет целый ряд проблем и разочарований четырем знакам зодиака. У Дев наступит настоящая черная полоса в сфере финансов. Стрельцов постигнет огромное разочарование. Весы окажутся в неловкой ситуации, которая еще и приведет к ухудшению здоровья. А Козероги положат конец хаосу, в котором провели последние месяцы, и решительно оставят за плечами старую жизнь.





Дева

Деньги у вас закончатся именно тогда, когда вы будете отчаянно в них нуждаться. На этой неделе вам придется придумывать способы получения дополнительного дохода, ведь ситуация будет просто катастрофической. К концу этой сложной, полной отчаяния недели Девам захочется забыться и хотя бы немного отдохнуть. Помните одно: после черной полосы всегда наступает белая. Так что и вам непременно улыбнется удача.

Весы

Эта неделя будет наполнена соблазнами, из-за которых Весы могут ввязаться в сомнительную историю. Ловушки будут подстерегать вас на каждом шагу. Держитесь подальше от подозрительных людей и не соглашайтесь на их предложения. Существует риск поплатиться за минутную радость большими проблемами со здоровьем.

Стрелец

Представителей знака ждет неделя, полная разочарований. Вы будете растерянно искать поддержки у окружающих. А разобраться, кому можно доверять, не так уж и просто. Поэтому вполне возможно разочарование вам принесет именно измена близкого человека, получившего от вас слишком большой кредит доверия.

Козерог

Вам уже давно не по душе все те события, а возможно и люди, которые вас окружают. Терпеливые Козероги не склонны хлопать дверью и сжигать мосты. Однако сейчас вам захочется поступить именно так. Оставить весь это хаос за плечами и пошагать в светлое будущее. Это будет нелегко, так как Козероги склонны привязываться к своему окружению. Но возможно именно сейчас у вас хватит решимости начать новую жизнь, не оглядываясь на прошлое.