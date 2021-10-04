Українцям продають товари з нереально завищеною ціною прямо через Нову Пошту

Нажитися на довірливих громадянах для професійного шахрая зовсім не складно. Для цього потрібно лише знати основи психології і вміти знайти больову точку співрозмовника. Причому обдурити та виманити в людини гроші можна навіть не встаючи зі стільця, просто по телефону. Такий вид шахрайства завжди користувався неабиякою популярністю. Та справжнього піку він досяг саме у період карантину.





Зокрема найбільш поширеним способом «розвести» клієнта стали дзвінки із повідомленнями про отримані бонуси, чи навіть виграш на кругленьку суму. Ми вирішили озброїти читачів найсвіжішою інформацією про шахрайські схеми. Адже попереджений – означає захищений.

У вас накопичились бонуси! Використайте їх негайно!

Зараз в Україні існує чимало компаній, що займаються таким сумнівним промислом. Діють вони методом обдзвону або розсилки СМС-повідомлень. Менеджер повідомляє абоненту, що йому було нараховано бонус, і пропонує придбати товар з великою знижкою. Зазвичай це дрібна побутова техніка, яку шахрайська компанія закуповує гуртом та намагається продати втридорого.

Реальна ціна товару, що пропонується клієнту, у 2-3 рази нижча. Тобто зловмисники заробляють принаймні по 100% на кожному продажі.

Наприклад абоненту повідомляють, що він отримав бонус у 600 грн, і якщо просто зараз його не використати – гроші згорять. А тоді пропонують блендер за 1700 грн, але «тільки для вас він коштуватиме зі знижкою всього 1100 грн». Справжня ж ціна цього блендера близько 550 грн.

Більшість жертв такого обману розповідають, що менеджер, із яким вони розмовляли, представився агентом бонусної програми «Фішка». Та справжні представники компанії запевняють, до обдзвонів вони не причетні.

Купіть товар і виграйте приз!

Ще однією доволі популярною останнім часом схемою обману можна назвати так званий розіграш призів. Оператор телефонує та розповідає абоненту про величезний грошовий приз, який він буцімто виграв. Для того, щоб отримати нагороду, потрібно лише придбати товар на певну суму.

І знову ж таки менеджер пропонує цілу низку техніки, переконуючи клієнта у її низькій вартості. Насправді ж націнка на товари майже завжди перевищує 100%.

Усі товари обдуреним замовникам відправляють Новою поштою з післяплатою. Та скільки б покупок не зробив клієнт, ніякого виграшу він, звісно ж, не отримає.