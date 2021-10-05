Платят много! В Украине массово скупают монеты номиналом 2, 5 и 10 копеек

Не так давно в Украине вывели из обращения ряд монет. Теперь ничего не стоящими стали монеты номиналом 1, 2, 5, 10 и 25 копеек. Но совершенно не ценными они стали лишь для продавцов товаров и услуг. К примеру в магазине такую ​​монету не примут, а вот на рынке нумизматов – очень охотно. И еще предложат за нее несколько сотен долларов. Что и за сколько? Рассказываем.





Самыми ценными являются 2 копейки

Монеты, которые являются самыми ценным среди нумизматов обязательно имеют какую-то “изюминку”. Не могут каждые 10 копеек оценивается в 1000 грн. Это было бы вполне не логично. Обычно коллекционеры охотятся за монетами определенного года выпуска. Это обусловлено, например, тем, что в этом году партия была очень маленькой, что делает ее элементы ценными. Также, очень востребованы монеты с оригинальным заводским браком, с нетипичной чеканкой. То есть те, которых в мире примером сотня, ну или хотя бы тысяча экземпляров. Но отнюдь не у каждого в кармане.

Например, сейчас, нумизматы охотятся за монетой номиналом 2 копейки 1992 года выпуска, на которой изображен нетипичный венок. Его высекли случайно и вот теперь это истинный джек-пот, который оценивается в 30 000 гривен и больше. Около 500 долларов готовы отдать за 10 копеек 1992-го года с английской чеканкой. Буквально на днях, на одном из онлайн аукционов нашелся покупатель на 50 копеек 1992 года, с браком в ​​чеканке. За монету мужчина готов был заплатить 10 000 гривен.

Как понять, что монета может быть интересной для коллекционеров?

Нумизматы говорят, что не только годом единственным. Есть монеты выпущены совсем недавно, но они уже имеют большую ценность. Обращать внимание надо на следующее:

Боковой узор сдвинулся в сторону или частично размыт.

Отсутствие засечек на боковых частях.

Монета сильно магнитится. Чем сильнее тем лучше.

Все эти признаки, уже повод для того, чтобы сфотографировать и выставить монету на специальных платформах, возможно именно в вашем кошельке сейчас лежит настоящее сокровище.