Ощадбанк массово закрывает счета украинцев: кто под угрозой в первую очередь

Государственный «Ощадбанк» с первого октября начал массовое закрытие счетов, открытых украинцами. О каких же счетах идет речь в первую очередь, и что нужно сделать, чтобы не попасть под это «сокращение»?





Счета, подлежащие закрытию

В первую очередь, как сообщают в банке, речь идет о текущих и депозитных счетах, по которым в течение трех последних лет не проводилось никаких операций. Вплоть до тридцатого сентября клиентам давалось время на то, чтобы явиться в отделение банка и решить вопрос с этими счетами — либо снять с них деньги, либо актуализировать свои личные данные. Начиная с первого числа, банк будет списывать ежемесячную комиссию за хранение денег.

По словам экспертов, банк считает, что клиент, который «пропал» таким образом, автоматически соглашается на то, чтобы договор с ним расторгли, а счет — закрыли. Отметим, что такую же практику применяет множество банков. Так, в 2020 году “зачистку” провел банк ПУМБ. Он тоже закрывал в первую очередь те счета, которые были неактивными в течение последних трех лет.

Как правило, определение «неактивности» счета вписывается в банковский договор, который вы заключаете, открывая тот самый счет. Обычно неактивными считаются те из них, которыми не пользуются больше одного-трех лет.

Следует помнить, что в нашей стране закрываются не только депозиты, но и, например, телефонные номера, которыми долго не пользовались. Как правило, операторы отключают карты, а номера продают заново.

Именно отсюда происходят проблемы, когда человек покупает новую карточку, и ему тут же начинают звонить коллекторы, судебные приставы или полиция. К счастью, как правило, такие номера можно попросту добавить в черный список, если такая функция есть у вашего смартфона или мобильного оператора.